Champions 2025 26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 8a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Questa notte si decide tutto. Alle 21, la Champions League chiude la fase a gironi con 17 partite in diretta su Sky Sport e NOW, tra cui Napoli-Chelsea, visibile in esclusiva su Prime Video per chi ha l’abbonamento Amazon Prime. La serata si preannuncia ricca di emozioni, con le italiane in corsa per la qualificazione e gli esperti pronti a commentare live gli incontri, tra cui le sfide di Juventus, Inter e Atalanta.

MERCOLEDI 28 GENNAIO alle 21 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 20252026 TUTTO IN UNA NOTTE ULTIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE” SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW 17 PARTITE IN DIRETTA DA VIVERE ANCHE IN CONTEMPORANEA GRAZIE A DIRETTA GOL con le grafiche dei risultati e della classifica aggiornati in tempo reale SKY SPORT PLUS Con il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream Le italiane a caccia della qualificazione: MONACO-JUVENTUS BORUSSIA DORTMUND-INTER E UNION SAINT-GILLOISE-ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE SHOW con FEDERICA MASOLIN insieme al top team di ospiti tra cui FABIO CAPELLO, ALESSANDRO DEL PIERO, PAOLO CONDÒ e ancora ALESSANDRO COSTACURTA, PAOLO DI CANIO e FAOUZI GHOULAM Studi sempre live durante la serata con SPECIALE CAMPO APERTO CHAMPIONS LEAGUE con i commenti in tempo reale di MARIO GIUNTA, PAOLO DI CANIO, ALESSANDRO COSTACURTA, FAOUZI GHOULAM E LUCA MASTRORILLI NAPOLI - CHELSEA IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO Mercoledì alle 21 i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. 🔗 Leggi su Digital-news.it

