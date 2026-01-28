Cesenatico nella Giornata della Memoria una medaglia in onore di Secondo Magnani

Ieri a Cesenatico si è tenuta una cerimonia semplice nell’Aula Magna dell’Istituto Marconi. In occasione della Giornata della Memoria, il vicario del prefetto Fabio De Fanti ha consegnato le Medaglie d’onore a cittadini italiani, militari e civili deportati e internati durante la guerra. Tra i riconoscimenti, una medaglia è stata dedicata a Secondo Magnani, in onore della sua memoria. La cerimonia ha richiamato studenti, insegnanti e alcune famiglie, tutti presenti per ricordare e onorare le vittime

Tra i premiati, Secondo Magnani di Cesenatico, militare catturato dopo l'8 settembre e poi internato. A ritirare la medaglia erano presenti le nipoti insieme all'assessora Emanuela Pedulli Ieri, in occasione della Giornata della Memoria, nell'Aula Magna dell'Istituto tecnico tecnologico Statale "Marconi" di Cesenatico, Fabio De Fanti, vicario del prefetto Argentieri, ha consegnato le Medaglie d'onore in memoria dei cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Tra i premiati, Secondo Magnani di Cesenatico, militare catturato dopo l'8 settembre e poi internato.

