Cesara Buonamici Contro Corona | La Dura Replica Di Fabrizio!

Il TG5 rompe il silenzio e attacca Fabrizio Corona: tra accuse di menzogne e repliche social, ecco cosa sta succedendo davvero. Dopo settimane di silenzi e mezze battute, Mediaset ha scelto di rompere il ghiaccio nel modo più diretto possibile: in prima serata e sul suo canale simbolo, Canale 5. È stato il TG5 delle 20 a dare voce ufficiale all’azienda, con Cesara Buonamici che, con tono solenne e sguardo deciso, ha letto in diretta il comunicato stampa diffuso poche ore prima dalla sede di Cologno Monzese. Un’uscita forte e senza precedenti, pensata per rispondere – senza giri di parole – agli attacchi di Fabrizio Corona, che dal 15 dicembre ha dato il via al suo progetto di “inchiesta” online: Falsissimo – Il Prezzo del Successo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Un colpo di scena al Tg5 mette in crisi la calma del giornale.

Mediaset ha presentato una denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, a seguito di recenti eventi coinvolgenti anche Alfonso Signorini.

