L’attaccante Cerri lascia il Bari e torna alla Juventus. Dopo aver passato qualche tempo in Puglia, il giovane classe 2003 torna a Torino. La società sta valutando se tenerlo in rosa come opzione in più o se trovargli subito una nuova destinazione. Le decisioni si prenderanno nelle prossime ore, mentre il mercato entra nella fase finale.

di Marco Baridon Cerri Juventus: l’attaccante classe 2003 rientra a Torino. Valutazioni in corso: possibile permanenza come rinforzo o nuova partenza immediata. La Juventus muove le pedine anche per quanto riguarda la gestione dei suoi giovani talenti in giro per l’Italia, definendo un rientro anticipato che potrebbe cambiare gli equilibri del reparto offensivo. Come appreso da , nelle ultime ore si è concretizzato il ritorno alla base di Leonardo Cerri. L’ attaccante, possente punta centrale classe 2003, ha terminato la sua esperienza in prestito al Bari ed è rientrato nei ranghi della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cerri Juventus: l’attaccante lascia il Bari e fa ritorno a Torino. Due le strade possibili da qui a fine mercato: le ultimissime

Si separano le strade tra il Bari e due calciatori arrivati in prestito. Kassama risolve l’accordo e si trasferisce alla Juve Stabia, mentre Leonardo Cerri rientra alla Juventus dopo la risoluzione del prestito. - facebook.com facebook