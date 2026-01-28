Cercava cecchini sui social per uccidere Trump arrestata

Una bibliotecaria della Virginia è stata arrestata con l’accusa di aver cercato sui social di reclutare persone per uccidere Donald Trump. La donna, di cui non sono stati resi noti i dettagli, aveva pubblicato messaggi per trovare cecchini disposti ad agire contro l’ex presidente. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine della polizia, che ha intercettato i messaggi minacciosi e ha fermato la donna prima che potesse mettere in atto il piano.

Una bibliotecaria di Ripley, in West Virginia, è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di reclutare persone sui social per uccidere il presidente Donald Trump. Lo riferisce il New York Post, precisando che si tratta della 39enne Morgan L. Morrow, fermata dopo la pubblicazione su TikTok di un video ritenuto un incitamento all'assassinio del capo della Casa Bianca. Secondo la denuncia penale citata dall'emittente Wowk, Morrow avrebbe scritto: "Possibile che non si trovi un cecchino con una malattia terminale tra 343 milioni di persone?", frase interpretata dalle autorità come una minaccia diretta al tycoon.

