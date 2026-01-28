Cercasi volontari per aiutare la Lav bastano poche ore | ecco come fare

La Lav di Ancona cerca volontari. L’associazione ha bisogno di persone disposte a dedicare alcune ore per aiutare gli animali. Chi può mettere a disposizione il proprio tempo, anche solo poche ore, può contribuire alle iniziative in corso durante l’anno. La chiamata è rivolta a chi vuole fare la differenza, anche senza impegno a lungo termine.

L'associazione animalista ha bisogno di raccolte alimentari, persone ai banchetti informativi e gestione di social e video ANCONA - Hai poco tempo libero ma vuoi fare la differenza per gli animali? La Lav, lega antivivisezione da sempre dalla parte degli animali, cerca volontari che possano dedicare qualche ora del proprio tempo a sostegno dell'associazione e delle iniziative che si svolgono durante l'anno. Anche solo qualche ora al mese possono essere d'aiuto. Si può partecipare alle raccolte alimentari, ai banchetti informativi in piazza, alle attività di sensibilizzazione nelle scuole e anche fare un turno per portare cibo alle colonie feline della città.🔗 Leggi su Anconatoday.it

È urgente adottare una legge che vieti permanentemente fuochi d'artificio e bengala.

