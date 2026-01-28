C’eravamo tanto odiati dal 29 gennaio al Teatro Golden

Questa sera al Teatro Golden va in scena “C’eravamo tanto odiati”, uno spettacolo che porta il pubblico a riflettere sull’amicizia, sul successo e sulla solitudine. La pièce, in programma dal 29 gennaio, si sviluppa attraverso scene intense e momenti di confronto che coinvolgono gli attori e gli spettatori. La storia mette in luce le dinamiche di un gruppo di amici e le tensioni che possono nascere anche tra persone apparentemente legate da anni di confidenza. La rappresentazione si propone di far riflettere senza retorica, puntando sulla sincerità delle emoz

Lo spettacolo accompagna il pubblico in una riflessione lucida e autentica sull’amicizia, sul successo e sulla solitudine C’eravamo tanto odiati debutta in prima nazionale il 29 gennaio al Teatro Golden di Roma e sarà in scena fino all’8 febbraio. La brillante e graffiante commedia è scritta e diretta da Pino Ammendola, che la interpreta insieme a Franco Oppini. Lo spettacolo è prodotto da Maximo Event di Nicolò Innocenzi. Lo spettacolo narra la storia di una coppia comica amatissima dal pubblico, con un successo travolgente. Dopo uno scherzo sul palco finito male, tutto cambia. Uno dei due cade dal palco rimanendo zoppo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dal 29 gennaio 2026, al Teatro Golden di Roma, debutta in prima nazionale "C'eravamo tanto odiati", spettacolo con Franco Oppini e Pino Ammendola.

Questa sera al Teatro Golden debutta in prima nazionale la commedia "C'eravamo tanto odiati".

