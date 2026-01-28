La domanda torna di attualità: c’era un quinto uomo nel commando di via Fani? Questa domanda potrebbe cambiare tutto quello che si sapeva sull’attacco. Le intercettazioni emerse di recente suggeriscono nuove piste e riaccendono il dibattito sulla versione ufficiale. Antonio Savino e Lauro Azzolini, due ex brigatisti, conversano tra ricordi e retroscena, ma il fascicolo aperto sulla vicenda potrebbe rivelare dettagli inediti. La storia dell’agguato si riapre e i sospetti aumentano.

Milano, 28 gennaio 2026 – Antonio Savino e Lauro Azzolini, nella casa di quest’ultimo, si lasciano andare a ricordi del passato, quando entrambi erano giovani e facevano parte delle Brigate Rosse. Riportano alla memoria un episodio avvenuto nel 1975 ad Altopascio, quando fu arrestata la brigatista Paola Besuschio. Poi il discorso, intercettato dai carabinieri che stavano indagando sulla vicenda della Cascina Spiotta, vira sulla strage di via Fani, l’agguato del 1978 sfociato nel sequestro dello statista Aldo Moro e nel massacro di 5 uomini della scorta. Lauro Azzolini esce dall'aula in corte di assise ad Alessandria, 11 marzo 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’era un quinto uomo nel commando di via Fani? L’intercettazione che potrebbe riscrivere la storia dell’agguato

