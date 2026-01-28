Centro storico fragile nuovo crollo riaccende l’allarme

Il centro storico di una città italiana torna a preoccupare dopo un nuovo crollo. Due incidenti in poche settimane mettono in luce la vulnerabilità degli edifici antichi, molti dei quali rischiano di cedere da un momento all’altro. Le autorità hanno già avviato controlli più serrati, mentre i residenti chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza le strutture più a rischio.

Tempo di lettura: 2 minuti Due episodi distinti, ma un filo rosso comune: la fragilità del patrimonio edilizio storico. In pochi giorni l’Irpinia si è trovata a fare i conti con due crolli che riaccendono l’allarme sulla sicurezza degli immobili nei centri antichi. Ad Avellino, in via Trinità, nel cuore del centro storico, il cedimento di un solaio ha generato paura tra residenti e passanti. L’intervento del Comune è stato immediato: transenne, verifiche tecniche e messa in sicurezza dell’area hanno evitato conseguenze peggiori. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio riporta alla ribalta un edificio da tempo sotto osservazione, protagonista di una lunga e irrisolta vicenda legata allo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

