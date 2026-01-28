Centro nascite Voltri | la Regione dice no alla chiusura

La Regione Liguria ha confermato che il centro nascite di Voltri resterà aperto. Durante l'ultima seduta del consiglio regionale, tutti i presenti hanno approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a mantenere la piena attività del reparto nel ponente di Genova. La decisione evita la chiusura annunciata in passato e garantisce continuità ai servizi per le future mamme della zona.

Le voci di chiusura erano circolate nuovamente nei mesi scorsi creando allarme nel ponente, un tema molto sentito che già nel 2022 aveva scatenato proteste. Nel documento presentato da Pastorino viene spiegato che al centro nascite di Voltri avvengono circa 600 parti all'anno, un numero superiore alla cosiddetta 'soglia Balduzzi' di 500, relativa agli standard organizzativi stabiliti dal ministero della Salute. Il consigliere ha sottolineato, infine, che il reparto è l'unico tra l'ospedale Villa Scassi a Genova e quello del San Paolo di Savona e serve anche una serie di valli dell'entroterra.

