Centro d' analisi trasferito da San Giuseppe Jato a Palermo il Tar boccia il ricorso dei laboratori concorrenti

Il Tar ha respinto il ricorso dei laboratori concorrenti contro il trasferimento di un centro di analisi cliniche da San Giuseppe Jato a Palermo. Ora il nuovo punto di accesso apre ufficialmente nella città, lasciando alle spalle le proteste e dando il via a un cambiamento che riguarda molti cittadini.

Via libera al trasferimento di un punto di accesso per analisi cliniche dalla provincia al capoluogo. La prima sezione del Tar per la Sicilia ha infatti respinto la richiesta di sospensione in fase cautelare presentata da alcuni laboratori concorrenti, ritenendo assenti i presupposti di urgenza per bloccare il provvedimento dell'Asp di Palermo che autorizza la società Sanità Futura a spostare la propria attività da San Giuseppe Jato a Palermo, nella centrale via Francesco Di Blasi. Al centro della contesa legale, promossa da Emoteam e dal laboratorio d'analisi Cajozzo, ci sarebbe l'autorizzazione rilasciata nel gennaio dello scorso anno dal dipartimento di Prevenzione dell'Asp che ha dato l'ok definitivo al trasloco della struttura sanitaria.🔗 Leggi su Palermotoday.it

