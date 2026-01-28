Celtic-Utrecht Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Celtic torna in campo contro l’Utrecht in Europa League. O’Neill, richiamato dai tifosi, prova a risollevare la squadra dopo le recenti difficoltà. I biancoverdi vogliono vincere per qualificarsi ai playoff, soprattutto dopo aver battuto gli Heart nello scorso turno. Il match si gioca alle 21:00, in un clima di grande attesa tra i sostenitori del Celtic.

Nel Celtic è dovuto tornare a furor di popolo O’Neill per salvare la stagione e dopo la vittoria nello scontro diretto contro gli Heart i biancoverdi cercano i playoff di Europa League in casa contro l’Utrecht. La sconfitta nell’Old Firm ha fatto tornare sui suoi passi la dirigenza che ha esonerato Nancy dopo sole 8 gare (di cui 6 perse) e fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L’incontro tra Utrecht e Genk, valido per la settima giornata della fase a girone di Europa League, si terrà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

