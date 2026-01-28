Celebrity Books – Elisabetta Canalis | Metti una zampa sul cuore

Elisabetta Canalis ha scritto il suo primo libro, intitolato

di Ottavia Borghini Baldovinetti Una zampa sul cuore: l’emozionante esordio letterario della showgirl che racconta il legame indissolubile con i. Una zampa sul cuore: l’emozionante esordio letterario della showgirl che racconta il legame indissolubile con i suoi amici a quattro zampe e la missione per salvarli Una zampa sul cuore. Storie di Nello e dei suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà, pubblicato da Rizzoli il 25 novembre, è il primo libro scritto da Elisabetta Canalis e parla di amore. È un viaggio dentro l’amore, la perdita, il dolore, la rinascita e la magia che solo chi ama veramente può provare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

