Celebrity Books – Elisabetta Canalis | Metti una zampa sul cuore
Elisabetta Canalis ha scritto il suo primo libro, intitolato
di Ottavia Borghini Baldovinetti Una zampa sul cuore: l’emozionante esordio letterario della showgirl che racconta il legame indissolubile con i. Una zampa sul cuore: l’emozionante esordio letterario della showgirl che racconta il legame indissolubile con i suoi amici a quattro zampe e la missione per salvarli Una zampa sul cuore. Storie di Nello e dei suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà, pubblicato da Rizzoli il 25 novembre, è il primo libro scritto da Elisabetta Canalis e parla di amore. È un viaggio dentro l’amore, la perdita, il dolore, la rinascita e la magia che solo chi ama veramente può provare. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Approfondimenti su Elisabetta Canalis
Elisabetta Canalis, di cosa parla il suo libro Una zampa sul cuore
“Una zampa sul cuore” di Elisabetta Canalis e gli altri libri su cani e gatti: storie, manuali, albi
Ultime notizie su Elisabetta Canalis
Elisabetta Canalis, la foto al fianco di Ricky Martin: Fosse successo a 13 anni sarei mortaDopo una partita a minigolf in tanga, Elisabetta Canalis ha esaudito il sogno di una vita: un selfie al fianco di Ricky Martin. Se fosse successo a 13 anni sarei morta ... gazzetta.it
Padova, 30 e 31 gennaio, 1 febbraio: torna SherBooks - La libreria di Sherwood, il festival completamente dedicato all'editoria indipendente. La Red Star Press vi aspetta negli spazi del CSO Pedro, in via Ticino 5: https://www.facebook.com/events/857508866 facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.