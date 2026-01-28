Una donna di 52 anni è morta ieri mattina in un incidente davanti al mercato ortofrutticolo di Celadina. Angela Varzaru, originaria della Moldova, stava attraversando la strada quando un camion, passato con il semaforo rosso, l’ha investita. La vittima, molto conosciuta nella zona, si trovava a circa 100 metri da casa sua. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole: Angela era una donna che faceva sentire tutti a casa, sempre disponibile e gentile con chiunque.

LA TRAGEDIA. L’incidente davanti al mercato ortofrutticolo: Angela Varzaru, 52enne di origine moldava, è stata colpita da un camion passato con il semaforo rosso. Il marito accorre in strada: «I vigili mi hanno bussato, mi è crollato il mondo addosso». È morta a cento metri da casa, Angela Varzaru, mentre tornava dal lavoro in sella al suo scooter. Un camion Renault, passato con il semaforo rosso, le ha tagliato la strada, sbalzandola di sella. L’impatto con l’asfalto è stato letale; una dottoressa che stava transitando in quel momento, anche lei in moto, ha cercato di praticarle il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Celadina, muore urtata in moto a 100 metri da casa. «Angela, una donna speciale, faceva sentire tutti a casa»

Approfondimenti su Celadina Moto

Garrison Rochelle, noto coreografo ed ex insegnante di Amici, è stato ospite di Verissimo, dove ha condiviso ricordi e emozioni legate al suo passato professionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Celadina Moto

Argomenti discussi: Celadina, muore urtata in moto a 100 metri da casa. Angela, una donna speciale, faceva sentire tutti a casa; PRIMA PAGINA - L’Eco di Bergamo : Atalanta in Belgio. Obiettivo ottavi.

Celadina, muore urtata in moto a 100 metri da casaAlla Celadina: Angela Varzaru, 52enne di origine moldava, è stata colpita da un camion passato con il semaforo rosso. ecodibergamo.it

Incidente mortale a Bergamo nel quartiere Celadina, muore donna di 52 anni in sella alla sua moto - facebook.com facebook