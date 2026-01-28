CEDAM Italia | eccellenza sanitaria e servizi diagnostici in Lombardia

Da oltre cinquant’anni, CEDAM Italia si distingue come uno dei punti di riferimento nella sanità lombarda. La società si occupa di servizi diagnostici e medicina specialistica, offrendo supporto alle strutture ospedaliere e ai medici di zona. Con una presenza consolidata, CEDAM continua a investire in tecnologie e competenze per garantire diagnosi rapide e affidabili.

Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant'anni come un punto di riferimento per la diagnostica e la medicina specialistica.

