Stefano Ceccanti mette in discussione il ruolo dei vescovi nel referendum. Secondo il politologo, i vescovi non dovrebbero prendere posizione pubblica, perché spesso non hanno tutte le informazioni necessarie. Ceccanti sottolinea che non si capisce perché ci siano schieramenti tra i porporati, criticando l’atteggiamento di alcuni ecclesiastici che si espongono pubblicamente senza una piena conoscenza dei fatti.

Il costituzionalista, ex deputato dem: “Il punto è che i vescovi del referendum sanno ben poco. Si tratta di politica, non di dogmi. E poi nel cattolicesimo ci sono tante sensibilità diverse” “Il punto è che i vescovi del referendum sanno ben poco”, dice Stefano Ceccanti. “E quindi non si capisce perché dovrebbero esserci schieramenti tra porporati”. Obiettiamo al costituzionalista cattolico, ex parlamentare dem, che il cardinale Matteo Zuppi – già Papa in pectore di Elly Schelin – sembra saperne eccome. Giusto ieri, infatti, ha invitato al voto per il prossimo 22 e 23 marzo. Per il presidente della Cei “la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici” è un tema “che, come pastori e come comunità ecclesiale, non deve lasciare indifferenti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ceccanti: "Zuppi per il no? Da cattolico, penso che i vescovi non dovrebbero schierarsi"

Approfondimenti su Ceccanti Zuppi

I vescovi italiani hanno espresso la loro posizione in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ceccanti Zuppi

Argomenti discussi: Referendum, la discesa in campo di Zuppi e della Cei: ai cattolici si chiede di andare a votare per l'indipendenza della magistratura.

Zuppi: «La guerra è nelle lacrime di una madre, per la pace impegniamoci tutti. Bologna e noi rischiamo di diventare anonimi, curiamo le relazioni»«La guerra produce tutte le sofferenze e, come diceva Primo Levi, la guerra non finisce mai: per questo non bisogna farla e bisogna cercare di farla finire quanto prima». Nel giorno delle celebrazioni ... corrieredibologna.corriere.it

Card. Zuppi: Pregheremo per la pace, vogliamo aiutare gli italiani a sentirsi meno soliMercoledì sera ci riuniremo in preghiera per invocare, ancora una volta, tutti insieme, il dono della riconciliazione e rivolgere il nostro accorato appello per la pace. Lo ha annunciato il card. agensir.it

«Invito tutti a votare» Il cardinale Matteo Zuppi richiama alla partecipazione al referendum sulla giustizia: informarsi, riflettere e custodire l’equilibrio tra i poteri dello Stato è un dovere civile. L’intervento del presidente della CEI . . . . . . #Zuppi #ReferendumGi - facebook.com facebook