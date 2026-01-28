Cavagna l' avvocato Citterio | Azzerare l' edificabilità lederebbe i diritti dei piccoli proprietari

L’avvocato Citterio dice che cancellare ogni possibilità di costruire a Cavagna danneggerebbe i piccoli proprietari. In paese, ci sono aree di proprietà di cittadini che le hanno comprate già dagli anni 2000 come zone edificabili. Ora, chi propone di eliminare questa possibilità, rischia di mettere in difficoltà chi ha investito e costruito nel tempo.

"L'indice 0,03 mqmq è quasi dimezzato rispetto all'attuale e garantisce edificazioni in armonia con il territorio. L'annullamento totale legittimerebbe azioni giudiziarie" L'estensione dei precedenti piani attuativi e la necessità di accordi tra un numero di attori troppo elevato, deve ritenersi siano stati la probabile causa della mancata attuazione delle previsioni del PGT. L'odierno piano, come riferito dall'amministrazione, ha senza meno considerato come prioritaria la tutela della fascia pedemontana eliminando ipotesi di speculazione edilizia. Per tali ragioni si chiede a tutte le parti politiche coinvolte di confermare l'indice minimo edificatorio delle 0,03 negli ambiti ambientali indicati.

