Cavagna di Lecco | La tutela del paesaggio viene prima degli interessi privati

Questa mattina, l’avvocato Chiara Citterio ha scritto una lettera per difendere gli interessi di alcuni privati a Cavagna di Lecco. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e associazioni, che continuano a discutere su come proteggere il paesaggio locale senza danneggiare le esigenze di privati. La questione resta aperta e divisa.

Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" replica all'avvocato Citterio: "Ma quali diritti edificatori, per la giurisprudenza urbanistica non esistono! Il Consiglio comunale è libero e sovrano. Oltre 5mila firme per salvare Cavagna dal cemento" Abbiamo letto - con nemmeno tanta sorpresa - la lettera odierna dell'avvocato Chiara Citterio, intervenuta a tutela degli interessi privati di alcuni (non tutti.) proprietari dei terreni di Cavagna. L'avvocato chiede che vengano mantenuti gli indici edificatori previsti della variante al PGT adottata, altrimenti i proprietari potrebbero adire alle vie legali.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Cavagna Lecco Variante su Cavagna: "Scelta incomprensibile che distrugge paesaggio storico" La recente variante del Piano di Governo del Territorio approvata a Lecco nel luglio 2025 introduce nuove costruzioni sul pendio vicino a Cavagna, un’area di valore storico e paesaggistico. Cavagna, un paesaggio manzoniano in pericolo: "Il PGT minaccia l'unico luogo rurale autentico" Cavagna, un paesaggio rimasto intatto nel tempo, si trova oggi sotto minaccia a causa del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cavagna Lecco Argomenti discussi: Prati di Cavagna salvi: Lecco dice sì alla tutela dell'area verde. Vince la mobilitazione dei cittadini; GRANDE ATTESA PER LA SCAMPAGNATA A CAVAGNA, LE FIRME ORMAI SONO 5000; Prati di Cavagna, la maggioranza in campo: Vincoli più stringenti; Cavagna, uno scorcio manzoniano: I costruttori si devono arrendere. Lecco, svolta sui prati di Cavagna: emendamento al PGT per salvare l'area verdeLa maggioranza comunale accoglie le richieste di cittadini e Legambiente. Ridotte al minimo le possibilità di edificazione nella fascia pedemontana ... leccotoday.it Cavagna, il borgo dei Promessi Sposi vince la sua battaglia: no a nuove costruzioniIl borgo resterà intatto, come lo descriveva Alessandro Manzoni nei 'Promessi sposi', dopo il successo di una petizione per difenderlo ... rainews.it PGT LECCO - Lieto fine per Cavagna, a breve l’ufficialità con la votazione in consiglio comunale https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/pgt-lecco-lieto-fine-per-cavagna-a-breve-lufficialita-con-la-votazione-in-consiglio-comunale/ - facebook.com facebook

