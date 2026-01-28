Castellammare ladro spunta dal foro della serranda della pizzeria e trova i carabinieri | 30enne in manette

Un ladro è stato colto sul fatto mentre cercava di rubare in una pizzeria di Castellammare di Stabia. Si è introdotto forzando la serranda, ma è stato sorpreso dai carabinieri, che lo hanno arrestato sul posto. Il 30enne è finito in manette e ora dovrà rispondere di furto.

È stato sorpreso in flagranza di reato mentre commetteva un furto notturno in una pizzeria di Castellammare di Stabia. Un 30enne stabiese è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile durante un controllo di routine in via Alcide De Gasperi. Era notte quando la pattuglia stava percorrendo la strada. I militari hanno notato un foro nella serranda di una pizzeria e, poco dopo, una testa che spuntava dal buco, coperta da un passamontagna. Un dettaglio che ha immediatamente insospettito i Carabinieri. Alla vista della gazzella, l'uomo è uscito dal foro ricavato nella serranda e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo pochi metri.

