Castellamare di Stabia | ladro spunta dal foro di una serranda e trova i carabinieri ad aspettarlo 30enne in manette

Un uomo di 30 anni è stato arrestato questa mattina a Castellamare di Stabia. Era intento a scassinare una serranda, quando si è visto spuntare i carabinieri. Il ladro, con passamontagna e un incasso tra le mani, ha tentato di scappare, ma è stato subito fermato. La scena si è conclusa con l’arresto e la conferma di quanto spesso le immagini stereotipate di un ladro siano vere.

Scoperto con passamontagna e incasso in mano: arrestato dopo un tentativo di fuga. L’immagine stereotipata di un ladro può riassumersi in poche parole: passamontagna e guanti neri e bottino tra le mani. Se aggiungiamo agilità e furtività il quadro è completo. Nella storia che raccontiamo questa mattina, un 30enne stabiese è stato arrestato dai Carabinieri in condizioni esattamente identiche a quelle della premessa. E’ notte e una pattuglia della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia percorre via Alcide De Gasperi. Nella serranda di una pizzeria un foro, e dal foro una testa che fa capolino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castellamare di Stabia: ladro spunta dal foro di una serranda e trova i carabinieri ad aspettarlo. 30enne in manette Approfondimenti su Castellamare di Stabia Ladro Castellammare, ladro spunta dal foro della serranda della pizzeria e trova i carabinieri: 30enne in manette Un ladro è stato colto sul fatto mentre cercava di rubare in una pizzeria di Castellammare di Stabia. Castellammare, ladro spunta dal foro di una serranda e trova i carabinieri: arrestato Questa mattina a Castellammare di Stabia, un uomo ha cercato di svaligiare un negozio forzando una serranda. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Castellamare di Stabia Ladro Castellammare. Tentato furto in appartamento, ladri in fuga esplodono colpi d’arma da fuocoI malviventi, sorpresi mentre cercavano di introdursi in un appartamento, sono stati costretti alla fuga e, durante l’allontanamento, avrebbero esploso diversi colpi di pistola. agro24.it Castellammare: residenti lanciano oggetti contro i ladri, loro rispondono a colpi di pistolaSpari nella notte a Castellammare di Stabia (Napoli): tre ladri, scoperti durante un furto in casa, avrebbero esploso diversi colpi per coprirsi la fuga ... fanpage.it Spari nella notte a Castellammare di Stabia (Napoli): tre ladri, scoperti durante un furto in casa, avrebbero esploso diversi colpi per coprirsi la fuga. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.