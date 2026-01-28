Caso Space Patty perché ora gli influencer vogliono venderci un panino come Dose e Dada

Riccardo Dose e Daniel D’Addetta hanno aperto Space Patty, un fast food che vende panini a forma di disco volante. Ora gli influencer si sono scatenati con pubblicità e post per promuovere il nuovo locale, trasformando un’idea originale in un vero e proprio caso virale.

Riccardo Dose e Daniel D’Addetta hanno lanciato Space Patty, un fast food dedicato ai panini a forma di disco volante. Il loro è solo l'ultimo caso di un fenomeno ormai abbastanza chiaro: influencer che decidono di monetizzare la loro fama aprendo un locale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, accusa i Paesi europei di voler confiscare gli asset russi congelati, sostenendo che questa mossa deriva dalla mancanza di risorse per sostenere la loro guerra in Ucraina.

Presentato su "Advances in Space Research" l'estensione europea del progetto IonoNet INGV: la rete di ionosonde oblique si estende a Cipro, Finlandia, Francia, Spagna, Ungheria per l'allerta in caso di condizioni disturbate della ionosfera buff.ly/JKp7h3 x.com

