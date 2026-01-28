Caso Space Patty perché ora gli influencer vogliono venderci un panino come Dose e Dada
Riccardo Dose e Daniel D’Addetta hanno aperto Space Patty, un fast food che vende panini a forma di disco volante. Ora gli influencer si sono scatenati con pubblicità e post per promuovere il nuovo locale, trasformando un’idea originale in un vero e proprio caso virale.
Riccardo Dose e Daniel D’Addetta hanno lanciato Space Patty, un fast food dedicato ai panini a forma di disco volante. Il loro è solo l'ultimo caso di un fenomeno ormai abbastanza chiaro: influencer che decidono di monetizzare la loro fama aprendo un locale.🔗 Leggi su Fanpage.it
