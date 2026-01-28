Caso Rogoredo la lezione dei poliziotti | In strada l' esitazione uccide

La vicenda di Rogoredo scuote l’opinione pubblica. Un poliziotto ha aperto il fuoco, e ora è indagato per omicidio volontario. La sua azione ha fatto emergere il problema dell’esitazione in strada, che i poliziotti stessi definiscono come una questione di vita o di morte. La comunità si chiede cosa sia successo esattamente e se le procedure siano state seguite correttamente. La vicenda mette in luce le difficoltà e le responsabilità degli agenti di polizia in situazioni di emergenza.

Il caso di Rogoredo è una ferita aperta, soprattutto perché il poliziotto che ha sparato è ora indagato per omicidio volontario. Un'ipotesi di reato che si distacca ampiamente dall'eccesso colposo di legittima difesa che solitamente viene ipotizzato in questi casi e lascia molti stupiti per le implicazioni che potrebbe avere. Da più parti è stato sottolineato che si tratta di un atto dovuto anche in tutela dell'agente, ma questa prassi è soggetta a molte critiche da parte dei sindacati di polizia, e non solo, tanto che il governo sta lavorando a una soluzione diversa, che potrebbe trovare spazio già nel prossimo pacchetto sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Rogoredo, la lezione dei poliziotti: "In strada l'esitazione uccide" Approfondimenti su Rogoredo Poliziotti Sparatoria a Milano, poliziotto uccide 20enne in zona Rogoredo Una sparatoria a Milano, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha portato alla tragica morte di un giovane di 20 anni, ucciso da un poliziotto durante un intervento. Milano Rogoredo: poliziotto spara e uccide un 28enne, indagato per omicidio volontario In un episodio avvenuto a Milano Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rogoredo Poliziotti Argomenti discussi: Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano; Milano, disposta autopsia del 28enne ucciso da poliziotto in sparatoria. L'agente: Ho mirato alla sagoma; Ragazzo di 28 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: aveva una pistola a salve. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta la sparatoria a Rogoredo a Milano: “Bisogna garantire più tutela ai nostri poliziotti, dalle prime ricostruzioni sembra un caso di legittima difesa. Saranno poi i magistrati a chiarire i fatti”. Sull’event facebook Omicidio "volontario". Perché se non si fermano all'alt dei #carabinieri vanno inseguiti a distanza. Vedi il caso #Ramy. Se ti puntano una pistola, al buio, in quel Bronx che è #Rogoredo, devi chiedergli se è a salve. Magari per favore. Ma andate affanculo, va'! # x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.