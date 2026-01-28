Sabatini critica il comportamento dell’arbitro Mariani, che non ha visto il contatto tra Bremer e Hojlund durante la partita. Il giornalista di Mediaset sottolinea come il Var avrebbe dovuto intervenire per chiarire la situazione, ma invece non è stato chiamato in causa. La discussione si accende sulla gestione dell’episodio, che potrebbe aver influenzato l’esito della sfida.

"> Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha analizzato l’episodio contestato di Juventus-Napoli, soffermandosi in particolare sul contatto tra Bremer e Hojlund e sul ruolo dell’arbitro Mariani e del Var. «L’arbitro ha una telecamera, la Ref Cam, e viene pubblicato anche un video con gli highlights sul canale della Lega», ha spiegato Sabatini. «Non c’è l’immagine dell’abbraccio di Bremer su Hojlund perché Mariani non lo stava vedendo: guardava il pallone e sposta lo sguardo quando Hojlund è già a terra». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Caso Bremer-Hojlund, Sabatini: «Mariani non ha visto, doveva intervenire il Var»

In questa puntata di Open Var si analizzano le decisioni arbitrali su un rigore non concesso a Hojlund, evidenziando come il VAR avrebbe dovuto intervenire.

In questo episodio, l'arbitro Mariani segnala al Var di non aver visto un contatto tra Bremer e Hojlund, ritenendo che ci possa essere un calcio di rigore mancante.

