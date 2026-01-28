casetta pulledrari il traguardo si allontana ma i lavori procedono

Dopo tredici anni di lavori, il Rifugio Casetta Pulledrari non sarà pronto prima del 2027. Le operazioni di ristrutturazione continuano, ma i tempi si allungano. La speranza di riaprire il rifugio in tempi brevi si allontana, anche se i lavori avanzano lentamente.

Lo storico Rifugio della Casetta Pulledrari dopo tredici anni sarà restituito al pubblico nel corso del 2027. Questo dopo alcune variazioni che hanno fatto slittare la data prevista, che era quella del 26 luglio 2026. "È stata fatta una variante di progetto che consente – ha detto il vicesindaco di San Marcello Piteglio Giacomo Buonomini – di ultimare i lavori interni che renderanno la struttura funzionale e quindi tale da poter essere affidata a un gestore. I lavori stanno procedendo come da programma. Ci ha fatto molto piacere la visita della consigliera Simona Querci, che dimostra l’attenzione della Regione Toscana ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

