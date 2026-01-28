Casa e Cortile di Giulietta via libera della giunta alle nuove tariffe | cosa cambia dalla primavera 2026

La giunta di Verona ha dato il via libera alle nuove tariffe per entrare nella Casa di Giulietta e nel Cortile. A partire dalla primavera del 2026, cambiano i prezzi e le modalità di visita, con un ingresso più stabile dal Teatro Nuovo. La decisione arriva mentre si prepara il nuovo percorso di visita, che mira a rendere più semplice e accessibile l’esperienza ai visitatori.

La giunta comunale di Verona ha approvato le nuove tariffe per l’accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta, passaggio che accompagna l’avvio del nuovo percorso di visita con ingresso stabile dal Teatro Nuovo. La decisione è stata comunicata dal Comune martedì 27 gennaio attraverso una nota.🔗 Leggi su Veronasera.it

La giunta comunale ha approvato nuove tariffe, la cessazione delle concessioni perpetue e un incremento del personale al cimitero.

Il Consiglio comunale di Verona ha approvato la delibera 1172025, con 22 voti favorevoli e 7 contrari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Casa di Giulietta e Romeo a Verona messa a pagamento . Le proteste ridicole .

