Casa delle bontà compie 150 anni Festa per la quarta generazione

La Casa delle bontà di Saltocchio festeggia i suoi 150 anni. La storica bottega di generi alimentari e gastronomia ha deciso di organizzare una festa per la quarta generazione di clienti e famiglie. Sono anni che questa attività resiste, si rinnova e continua a essere un punto di riferimento nel paese. La festa si terrà nel fine settimana con eventi, degustazioni e ricordi di una lunga storia commerciale.

La Casa delle bontà di Saltocchio, storico negozio di generi alimentari e gastronomia, taglia il traguardo dei 150 anni. E se si pensa che l’attività si trova ad appena 200 metri di distanza dall’Esselunga di Marlia, si comprende a pieno il valore di un’impresa che ha saputo far epoca nonostante la concorrenza della grande distribuzione. Fu Giovanni, bisnonno di Giulio Martinelli, attuale proprietario, a piantare il primo seme nel lontano 1876, con l’osteria e l’attività di somministrazione su richiesta diretta di chi si presentava. Poi c’è stato il nonno Giulio e di seguito il padre Mario. “Siamo alla quarta generazione – dice Giulio Martinelli che gestisce il negozio insieme alla moglie Aurea Mascia – e francamente non ci possiamo lamentare, siamo contenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

