Carrarese Oliana garanzia per la difesa | Una grande gioia anche a livello personale

Da sport.quotidiano.net 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Oliana si prende il ruolo di difensore centrale nella Carrarese dopo l’infortunio di Imperiale. Da quando è stato spostato al centro della difesa, la squadra ha subìto solo una rete in quattro partite. Lui stesso dice che questa responsabilità gli dà molta gioia, anche a livello personale. Oliana si sente più sicuro e si impegna a mantenere questa solidità difensiva.

Filippo Oliana al centro del villaggio. Da quando il difensore genovese, complice l’infortunio del capitano Marco Imperiale, è stato collocato come riferimento centrale del pacchetto arretrato azzurro la squadra ha subito soltanto una rete nelle ultime quattro gare disputate. Il merito della ritrovata solidità della Carrarese non è naturalmente tutto il suo ma si può ben dire che il ventiseienne si stia confermando un giocatore affidabile e sempre più performante nel difficile campionato di Serie B. "Dal punto di vista personale, sono soddisfatto di ciò che sto dimostrando sul campo quando vengo chiamato in causa – ha spiegato Oliana attraverso i canali ufficiali della società – e naturalmente tutti i calciatori rendono meglio quando trovano la giusta continuità e sentono la fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carrarese oliana garanzia per la difesa una grande gioia anche a livello personale

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Oliana, garanzia per la difesa: "Una grande gioia anche a livello personale"

Approfondimenti su Carrarese Oliana

Carrarese Mattia Finotto una garanzia per l’attacco

Allegri dopo Inter Milan: «Risultato importante a livello psicologico, vincere gli scontri diretti è una bella gioia». Poi cita anche Claudio Filippi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carrarese Oliana

Argomenti discussi: Carrarese Oliana, garanzia per la difesa: Una grande gioia anche a livello personale.

carrarese oliana garanzia perCarrarese, Oliana: I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcelaFilippo Oliana, difensore della Carrarese ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club apuano prima dell'allenamento odierno. Ecco le sue. tuttomercatoweb.com

carrarese oliana garanzia perCarrarese, Oliana: Orgogliosi di quanto stiamo realizzandoDi seguito le parole del difensore azzurro Filippo Oliana che, prima dell’allenamento odierno, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali. tuttob.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.