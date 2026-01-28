Filippo Oliana si prende il ruolo di difensore centrale nella Carrarese dopo l’infortunio di Imperiale. Da quando è stato spostato al centro della difesa, la squadra ha subìto solo una rete in quattro partite. Lui stesso dice che questa responsabilità gli dà molta gioia, anche a livello personale. Oliana si sente più sicuro e si impegna a mantenere questa solidità difensiva.

Filippo Oliana al centro del villaggio. Da quando il difensore genovese, complice l’infortunio del capitano Marco Imperiale, è stato collocato come riferimento centrale del pacchetto arretrato azzurro la squadra ha subito soltanto una rete nelle ultime quattro gare disputate. Il merito della ritrovata solidità della Carrarese non è naturalmente tutto il suo ma si può ben dire che il ventiseienne si stia confermando un giocatore affidabile e sempre più performante nel difficile campionato di Serie B. "Dal punto di vista personale, sono soddisfatto di ciò che sto dimostrando sul campo quando vengo chiamato in causa – ha spiegato Oliana attraverso i canali ufficiali della società – e naturalmente tutti i calciatori rendono meglio quando trovano la giusta continuità e sentono la fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese Oliana, garanzia per la difesa: "Una grande gioia anche a livello personale"

