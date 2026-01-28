Carnevale di Civita Castellana blindato | ingressi presidiati negozi chiusi sul percorso e stretta sull' alcol

Questa mattina a Civita Castellana le autorità hanno messo in atto un piano di sicurezza speciale per il Carnevale. Gli ingressi sono presidiati da polizia e forze dell’ordine, mentre negozi lungo il percorso restano chiusi. La questione alcol viene monitorata con controlli più stringenti. La manifestazione, partita il primo febbraio, si svolge sotto stretta sorveglianza, insieme a Ronciglione, per evitare problemi e garantire la tranquillità di tutti.

Comitato per ordine e sicurezza pubblica in prefettura anche sulla manifestazione a Ronciglione, ma quello nella città della ceramica preoccupa di più: rafforzati pure i presidi sanitari Carnevale a Ronciglione e Civita Castellana sorvegliato speciale. Le manifestazioni, al via dal primo febbraio con la prima sfilata, al centro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Sergio Pomponio. Si tratta di una riunione tecnica dedicata alla pianificazione delle misure di sicurezza. In particolare per il Carnevale civitonico, ritenuto più complesso. Il piano di sicurezza presentato dagli organizzatori è stato ritenuto adeguato dopo le integrazioni avvenute nelle riunioni della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo svoltesi nei giorni precedenti.

