Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Quest’anno il Carnevale nel Lazio e a Roma promette spettacoli più vivaci e pieni di colore. Da gennaio a febbraio, le strade si riempiranno di sfilate, carri allegorici e maschere tradizionali. Le comunità locali allestiscono eventi e feste che attirano residenti e visitatori, creando un’atmosfera di festa in tutta la regione.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l'elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all'uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Una delle iniziative più originali della Capitale.

Il Carnevale arriva a Ronciglione, in provincia di Viterbo: dal 1 al 15 febbraio 2026 si alterneranno sfilate storiche, carri allegorici e tradizioni uniche al mondo tra le vie del borgo. Ig susannacastelnovo #Ronciglione #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaSco facebook

