carica virtus dai giovani allo spirito giusto il club sta costruendo un percorso virtuoso

La Virtus Bologna guida la classifica di serie A, con quattro punti di vantaggio su Milano. La squadra sta dimostrando di aver trovato il giusto spirito, puntando sui giovani e su un gioco solido. Dopo una partenza convincente, il club si prepara ora alla fase di Eurolega, anche se le possibilità di passare il turno sono più complicate dopo le due sconfitte interne contro Fenerbahce e Stella Rossa.

Prima in campionato, insieme con Brescia e con quattro lunghezze di vantaggio su Milano. Dietro l’angolo c’è l’Eurolega, competizione nella quale, difficilmente, la Virtus riuscirà a staccare il pass per il play-in, dopo la doppia sconfitta interna della settimana scorsa, con Fenerbahce e Stella Rossa. Ma primato (in campionato) a parte, la Virtus, anche a Cremona, ha fornito indicazioni precise. La prima, immediata, di avere risposto, senza paura, al doppio ko della settimana scorsa. La seconda, di avere giocato ancora una volta in emergenza – fuori Smailagic e Jallow per problemi vari, Edwards per farlo rifiatare – senza accusare problemi e senza accampare alibi o scusanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

