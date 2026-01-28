Cari lettori noi amiamo la Verità poiché sappiamo di non possederla

Questa mattina, nel cuore della città, si è svolto un incontro tra il giornale e i suoi lettori. La maggior parte delle persone presenti si definisce una comunità non allineata, che evita le etichette e i pensieri preconfezionati. Non si riconoscono nelle parrocchie ideologiche e rifiutano i conformismi. È un gruppo che cerca la verità senza compromessi, anche se a volte questa verità resta difficile da afferrare.

Ho conosciuto di persona il lettore della Verità. Non è facile oggi conoscere il lettore di un giornale perché è finito il tempo dell’impegno civile e dei giornali-partito; perché i lettori di quotidiani e libri sono diminuiti e riguardano una fascia d’età adulta-anziana; e perché viviamo tutti un po’ nascosti, latenti, isolati, come molecole sparse nell’etere o nelle edicole votive dello smartphone. Ma il lettore della Verità sta partecipando a una settimana di incontri ad Abano Terme, all’hotel Mioni Pezzato, accogliendo l’invito di Stefano Passaquindici che da anni organizza viaggi e incontri per loro e in passato per i lettori del Giornale. 🔗 Leggi su Laverita.info

