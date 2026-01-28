Carenze nella sicurezza per troppi avventori | Le Officine chiuse 30 giorni

Le Officine di Pescate sono state chiuse per un mese. La decisione è arrivata dopo che sono emerse carenze nella sicurezza, mettendo a rischio i clienti. La gestione ha annunciato che lavorerà per risolvere i problemi e riaprire nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, i clienti si chiedono cosa succederà alla famosa location.

"Le Officine" - noto lounge bar, ristorante e location per eventi - di Pescate è stato chiuso 30 giorni per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 gennaio il sindaco di Pescate Dante De Capitani spiegando i motivi del provvedimento deciso a seguito di controlli da parte della Questura di Lecco.

