Carcere Di Lorenzo l’appello della sorella di un detenuto | Mio fratello isolato minacciato e senza supporto
La sorella di un detenuto nel carcere di Agrigento denuncia condizioni dure e isolamento. In una lettera inviata alle autorità, racconta come suo fratello sia minacciato e senza supporto. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei carcerati nella struttura.
La denuncia della donna alle istituzioni: “Condizioni psicologiche e igieniche critiche e nessuna risposta dalla direzione della casa circondariale”. Chiesta una verifica urgente e il trasferimento in Calabria. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti Antonino De Lisi: "Il caso merita approfondimento" Una lettera indirizzata a tutte le principali autorità giudiziarie e istituzionali accende i riflettori sulla situazione di un detenuto recluso nella Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. A scriverla è R. M., sorella di un detenuto originario di Corigliano Calabro, che denuncia gravi condizioni psicologiche, fisiche e ambientali in cui l’uomo sarebbe costretto a vivere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Carcere Di Lorenzo
Estorsione in videochiamata dalla cella, coinvolto anche un detenuto del carcere Di Lorenzo
Un detenuto del carcere di Agrigento è coinvolto in un’indagine della Procura di Messina per un tentativo di estorsione da 250 mila euro tramite videochiamata.
Dramma della dipendenza. Senza dimora arrestata. L’appello della sorella: "Aiutarli prima dell’oblio"
La dipendenza da sostanze rappresenta un dramma silenzioso che colpisce molte famiglie italiane.
Ultime notizie su Carcere Di Lorenzo
Argomenti discussi: Carcere in emergenza, organico dimezzato al Sat: Sicurezza non più garantita; Made in Carcere: quando creatività, lavoro e bellezza diventano strumenti di rinascita - In Terris; Bolzano, i detenuti saranno impiegati in lavori socialmente utili: Impareranno a prendersi cura della città, ogni istituto dovrebbe offrire questa opportunità; In Friuli arrivano i rinforzi: ecco sei nuovi agenti di polizia.
Carcere in emergenza, organico dimezzato al Sat: Sicurezza non più garantitaTurni massacranti e 56 agenti fuori servizio: il grido d’aiuto dalla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento ... lasicilia.it
Palermo, rapine violente tra Capaci e San Lorenzo: due arrestiPALERMO – Polizia e carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani accusati di rapine aggravata, furto d’auto e lesioni personali. Sono due gli ... livesicilia.it
San Lorenzo in Campo, accusato di atti sessuali su una 12enne, chiesti 6 anni di carcere per un 71enne (che nega... - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.