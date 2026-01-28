Carcere Di Lorenzo l’appello della sorella di un detenuto | Mio fratello isolato minacciato e senza supporto

La sorella di un detenuto nel carcere di Agrigento denuncia condizioni dure e isolamento. In una lettera inviata alle autorità, racconta come suo fratello sia minacciato e senza supporto. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei carcerati nella struttura.

La denuncia della donna alle istituzioni: “Condizioni psicologiche e igieniche critiche e nessuna risposta dalla direzione della casa circondariale”. Chiesta una verifica urgente e il trasferimento in Calabria. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti Antonino De Lisi: "Il caso merita approfondimento" Una lettera indirizzata a tutte le principali autorità giudiziarie e istituzionali accende i riflettori sulla situazione di un detenuto recluso nella Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. A scriverla è R. M., sorella di un detenuto originario di Corigliano Calabro, che denuncia gravi condizioni psicologiche, fisiche e ambientali in cui l’uomo sarebbe costretto a vivere.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Carcere Di Lorenzo

Un detenuto del carcere di Agrigento è coinvolto in un’indagine della Procura di Messina per un tentativo di estorsione da 250 mila euro tramite videochiamata.

Ultime notizie su Carcere Di Lorenzo

