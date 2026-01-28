Lorenzo Musetti ha perso il controllo in un attimo. Dopo aver dominato il secondo set, tutto è precipitato all’improvviso. Ora il suo match si complica, e la frana sembra aver travolto anche le sue certezze in campo.

È precipitato tutto all’improvviso, come una frana. Lorenzo Musetti serviva all’inizio del terzo set, avanti di due e in perfetto controllo. Nemmeno dieci minuti dopo era seduto sulla sedia con lo sguardo lanciato verso l’abisso, mentre un fisioterapista gli massaggiava la coscia destra. Nemmeno un quarto d’ora dopo si sfilava la fascetta dalla fronte con un’espressione derelitta, mentre Djokovic indossava gli scomodi panni del vincitore fortunato. In un quarto d’ora Lorenzo Musetti ha perso tutto, come in una puntata al casinò finita male. Cosa deve aver pensato in quel momento? Era molto vicino a una delle vittorie più importanti della sua carriera, poteva toccarla con mano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Capitano tutte a Lorenzo Musetti

Approfondimenti su Lorenzo Musetti

Il 22 gennaio 2026, all'Australian Open, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno sulla Margaret Court Arena.

Ultime notizie su Lorenzo Musetti

