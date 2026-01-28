Gli Stati Uniti tornano a usare dazi e sussidi per proteggere i propri settori strategici. Questa svolta mette in difficoltà l’Europa, che si trova a dover rispondere a nuove sfide nel commercio internazionale. Le politiche aggressive di Washington cambiano gli equilibri e spingono l’Unione a trovare rapidamente nuove strategie per mantenere la competitività.

Il ritorno di politiche economiche più aggressive negli Stati Uniti, caratterizzate da dazi, sussidi selettivi e interventi pubblici mirati a proteggere settori strategici, sta ridisegnando gli equilibri del commercio internazionale e ponendo nuove sfide all’Unione europea. Secondo un’analisi accademica nel campo della finanza d’impresa, l’attuale contesto globale evidenzia l’emergere di un modello di capitalismo fortemente orientato dall’intervento statale, nel quale il mercato resta formalmente aperto ma viene guidato da scelte politiche e industriali. In questo scenario si inserisce la strategia europea di rilancio del commercio regolato come risposta alle nuove tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Capitale di rischio e competitività europea nell’era dei nuovi dazi

Approfondimenti su Capitale Rischio Europa

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Capitale Rischio Europa

Argomenti discussi: Rischio clima e transizione industriale: cos’è il costo del capitale?; Bolla tech e bond investment grade, per Mirabaud AM il rischio di contagio è solo apparente; Rischio sistemico non banale per le assicurazioni vita europee: lo studio della Bank of England; La scossa dei risparmi Ue per accendere l’innovazione: come chiudere il gap con gli Usa.

Capitale di rischio e competitività europea nell’era dei nuovi daziIl ritorno di politiche economiche più aggressive negli Stati Uniti, caratterizzate da dazi, sussidi selettivi e interventi pubblici mirati a proteggere ... zon.it

I bond societari hi-tech sono a rischioLe grandi società tecnologiche emergono tra i principali emittenti di obbligazioni investment grade, ma ciò non implica che la tecnologia stia diventando un rischio sistemico per l’ecosistema. Tuttavi ... milanofinanza.it

Roma Stoccarda, controlli preventivi della Polizia: intercettati tifosi a rischio ai caselli [VIDEO] https://www.lacapitale.it/articolo/roma-stoccarda-controlli-preventivi-polizia-tifosi-rischio - facebook.com facebook