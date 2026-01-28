Capitale della cultura la fondazione che gestisce il Bonci | Fiducia per l' ultima tappa la presentazione del dossier

La candidatura di Forlì e Cesena per diventare Capitale italiana della Cultura 2028 entra nella fase finale. Il ministero della Cultura ha confermato il 20 gennaio che le due città sono tra le dieci finaliste, dopo aver presentato il dossier e superato varie fasi di selezione. La fondazione che gestisce il Bonci si dice fiduciosa per l’ultima tappa prima della decisione finale.

"Ci impegniamo fin da ora a sviluppare nuove direttrici di lavoro verso gli obiettivi comuni, uscendo dai confini della città verso l'ampio territorio interessato dal progetto, fatto di comunità, paesaggi e relazioni" Forlì partecipa alla selezione con il progetto 'I sentieri della bellezza', presentato il 25 settembre 2025, promosso insieme alla città di Cesena e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, a conferma di un percorso condiviso che punta a valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio romagnolo. Un'alleanza strategica che coinvolge oltre quaranta comuni, in collaborazione con i Sindaci e le amministrazioni locali.

