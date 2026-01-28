Molti italiani saltano o mangiano in fretta durante il pranzo, pensando di risparmiare tempo o perdere peso. Ma questa scelta può essere controproducente: il pasto di mezzogiorno resta fondamentale, anche per chi cerca di dimagrire. Occorre organizzarsi meglio, evitare gli errori più comuni e dedicare qualche minuto in più a un pasto equilibrato, anche nei giorni più frenetici.

N ella vita frenetica di tutti i giorni, rischia di essere il pasto più ‘bistrattato’ della giornata: complice il poco tempo, ma non solo, si tende infatti a concedere al pranzo davvero poca attenzione. Scegliendo piatti veloci, ma poco salutari, trangugiati magari davanti allo schermo del computer, o addirittura rinunciando a mangiare fino a cena. Dieta detox di una settimana: 5 strategie su cui puntare X Eppure, anche e soprattutto quando l’obiettivo è riuscire a perdere qualche chilo di troppo, è proprio dal pranzo che bisognerebbe cominciare per impostare un’alimentazione sana ed equilibrata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Capita di consumarlo di fretta, magari alla scrivania, o addirittura di saltarlo, pensando possa essere una scorciatoia per perdere peso. Nulla di più sbagliato perché il pranzo è un pasto strategico, anche quando l’obiettivo è quello di dimagrire. A casa e fuori, ecco allora come organizzarlo e gli errori da evitare

