Canone tv esonero per l' addebito | chi può richiederlo la data di scadenza e come inviare la domanda La guida completa

Entro il 2 febbraio, i contribuenti devono presentare la domanda per l’esonero dal pagamento del Canone Rai 2026. La procedura è semplice: chi ha diritto può richiederlo online o tramite gli altri canali indicati dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza si avvicina e sono in tanti a cercare di capire se possono evitare di pagare quest’anno. La decisione riguarda soprattutto chi possiede determinati requisiti e non intende sostenere il pagamento.

Il calendario fiscale impone il passo veloce per chi vuole azzerare il Canone Rai nel 2026. La data da segnare in rosso è il 2 febbraio: entro questo termine, i contribuenti che hanno diritto all'esenzione devono inviare la dichiarazione sostitutiva per bloccare gli addebiti nelle bollette elettriche dell'intero anno. Il meccanismo non è automatico, quindi il mancato invio del modulo nei tempi previsti comporta l'addebito delle rate, rendendo vano il possesso dei requisiti di legge se non comunicati ufficialmente all'Agenzia delle Entrate. Il rischio del ritardo Superare la soglia del 2 febbraio senza aver agito non preclude del tutto la possibilità di risparmiare, ma ne riduce drasticamente i benefici.

