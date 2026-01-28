Canone Rai 2026 tempo fino al 2 febbraio per l’esenzione totale Ecco il modulo da inviare

Il termine per chiedere l’esenzione dal canone Rai 2026 scade il 2 febbraio. Chi ha diritto può inviare il modulo online, anche quest’anno l’importo rimane 90 euro. La riduzione a 70 euro, valida solo per il 2024, non è più applicabile.

Anche per il 2026 l’importo del canone Rai è fissato a a 90 euro. Non è più in vigore infatti la riduzione a 70 euro, prevista per il solo 2024. Non è detto però che tutti debbano pagarlo. Chi non detiene televisori può chiedere di esserne esonerato, presentando una dichiarazione di non detenzione. Ci sono però scadenze precise da rispettare. L’ultimo giorno per disdire completamente l’abbonamento Rai, certificando la non detenzione di apparecchi tv in casa, è fissato al 31 gennaio di ogni anno. Data che, però, nel 2026 cade di sabato, facendo slittare di fatto il termine ultimo a lunedì 2 febbraio. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Il termine per richiedere l’esenzione dal Canone Rai 2024 scade il 31 gennaio.

Il pagamento del canone Rai è dovuto da chi possiede apparecchi in grado di ricevere il segnale, come televisori o radio.

