Nei laboratori spagnoli, i ricercatori hanno ottenuto risultati sorprendenti sui topi con tumore al pancreas. Dopo aver testato un nuovo approccio, il cancro si è praticamente scomparso. Ora si aspetta di capire se questa scoperta potrà portare a nuove terapie anche per gli esseri umani.

Rimane uno dei tumori più difficili da curare e combattere, quello al pancreas, ma novità importanti arrivano dalla Spagna dove il team di ricercatori guidato dal Dott. Mariano Barbacid del Gruppo di Oncologia Sperimentale del Cnio (Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro) ha descritto una terapia rivoluzionaria che elimina completamente i tumori pancreatici nei modelli animali. I risultati. Nel dettaglio si tratta del tumore al pancreas più come e pericoloso, l'adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac): come pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, utilizzando una combinazione di tre farmaci (uno mirato all'oncogene Kras e altri due contro le proteine??Egfr e Stat3), il trattamento ha arrestato completamente la crescita del tumore senza causare effetti collaterali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cancro al pancreas scompare nei topi: la nuova speranza dalla Spagna

La ricerca condotta in Spagna ha fatto un passo avanti contro il cancro al pancreas.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

