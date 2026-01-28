CANALE 5 | NUOVO GAME SHOW IN PRIMA SERATA CON LA BRAVA E BELLA HUNZIKER

Canale 5 torna in prima serata con un nuovo game show condotto da Michelle Hunziker. La conduttrice, nota per il suo sorriso e la sua energia, si prepara a coinvolgere il pubblico con un programma di intrattenimento leggero e divertente. La serata si concentra su quiz e varietà, cercando di offrire un’alternativa fresca e vivace alle proposte più serie. La stazione investe di nuovo sull’intrattenimento, puntando a recuperare l’attenzione degli spettatori con un format semplice e diretto.

Canale 5 prosegue nella giusta strada di ridare centralità all'intrattenimento, tra varietà e quiz. A proposito dei game è in arriva una novità condotta da Michelle Hunziker. La brava e bella conduttrice svizzera che si divide tra la tv italiana e quella tedesca sarà impegnata in prima serata sull'ammiraglia Mediaset con "The 1% Club", formato inglese della BBC e già in onda in diverse Nazioni. La notizia, anticipata da Dagospia, si riferisce al format inizialmente destinato a Max Giusti e ora affidato alla Hunziker. Un test che prevede inizialmente quattro puntate in prime time su Canale 5. Si inizia a registrare a febbraio.

