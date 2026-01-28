Campogalliano il narratore Simone Maretti legge L’amico ritrovato all’oratorio San Rocco

Questa mattina a Campogalliano, Simone Maretti ha letto “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman all’oratorio San Rocco. Molti sono accorsi per ascoltare la storia di amicizia e ricordi, in un ambiente raccolto e tranquillo. Maretti ha dato vita alle parole, coinvolgendo il pubblico con la sua voce e semplicità. La gente ha lasciato l’oratorio con il pensiero rivolto ai temi di amicizia e memoria, portando a casa un momento di cultura e riflessione.

Il capolavoro senza tempo di Fred Uhlman narrato da Simone Maretti nella suggestiva cornice dell'Oratorio San Rocco.La proposta del Comune di Campogalliano per celebrare il Giorno della Memoria si chiude domenica 1° febbraio all'oratorio di piazza Castello, dove alle 18 il narratore Simone.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Campogalliano Narratore San Colombano al Lambro: visita guidata al castello e all'oratorio di San Rocco con apertura straordinaria San Colombano al Lambro apre le sue porte per una visita guidata esclusiva al castello e all'oratorio di San Rocco, offrendo l'opportunità di scoprire un borgo ricco di storia, arte e spiritualità. "Pensieri preziosi 2025", gioielli contemporanei svedesi in mostra all'oratorio di San Rocco Dal 8 novembre 2025 al 1 marzo 2026, l'Oratorio di San Rocco ospita Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Campogalliano Narratore Argomenti discussi: Campogalliano per il Giorno della Memoria. Simone Maretti racconta Enrico Fermi e l’atomicaSimone Maretti racconta Enrico Fermi alla biblioteca Edmondo Berselli di Campogalliano. Venerdì 23 gennaio, alle 20.30, la biblioteca comunale ospita un incontro dedicato al celebre fisico italiano, n ... temponews.it Domenica 25 gennaio, alle ore 15,30 presso la Sala “Lea Garofalo” del Centro Sociale Il Parco (Via De Gasperi 3), Simone Maretti darà voce a tre testi significativi della facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.