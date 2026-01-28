campionati italiani fidesm vittoria di donati e paluca

A Riccione, al Play Hall, si sono svolti i campionati italiani assoluti di danza sportiva organizzati dalla Fidesm. Nella categoria Youth Duo Latin Style (16-18 anni), i vincitori sono stati Donati e Paluca. La vittoria porta anche il nome di Fucecchio, che si conferma protagonista nel panorama nazionale.

Play Hall di Riccione. Campionati italiani assoluti di danza sportiva targati Fidesm. Sul gradino più alto del podio per la sezione Youth Duo Latin Style (16-18 anni) è rappresentato anche Fucecchio. L’impresa, infatti, è riuscita a Bianca Donati in coppia con Sara Paluca di Porcari, entrambe iscritte alla Mn Dance Academy di Vico Pisano. "Due ragazze che, oltre ad essere ballerine, sono prima di tutto amiche – sottolinea in un post sulla propria pagina social, la madre di Bianca, Barbara Camarlinghi –. Cresciute insieme, allenamento dopo allenamento, sogno dopo sogno. I loro insegnanti sono cresciuti con loro, lavorando in silenzio, passo dopo passo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Elena Guarducci chiude il 2025 con una brillante medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti, consolidando la sua posizione tra le eccellenze nazionali.

