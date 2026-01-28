Camilla feat Kent | esce Quasi amore RMX il remix che accende la malinconia e parla a due voci
Camilla e Kent pubblicano il remix di “Quasi amore” che già fa parlare di sé. La traccia riesce a catturare quella sensazione di malinconia che resta addosso, come un ricordo difficile da dimenticare. La canzone parla di un rapporto che non si può chiamare amore, ma che comunque ti lascia un segno. Ascoltarla significa immergersi in una storia a metà, fatta di emozioni che non si lasciano facilmente mettere da parte.
C’è quel tipo di storia che non diventa mai davvero “amore”, ma ti resta addosso come sale sulla pelle: non è abbastanza per chiamarla relazione, è troppo per archiviarla come niente. “Quasi amore (RMX)”, il nuovo singolo di Camilla feat Kent, nasce esattamente in quella zona grigia che brucia: desiderio, dubbio, consapevolezza. E lo fa con un remix che non si limita ad “alzare il volume” del brano originale, ma ne amplia il senso, aggiungendo prospettive, energia e una visione più internazionale. Il risultato è una versione più potente e tesa: ritmica più spinta, atmosfera emotiva e un conflitto crescente tra ciò che vuoi e ciò che sai che ti farà male. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
Approfondimenti su Camilla Kent
