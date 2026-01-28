Camera | Schlein ' inaccettabile ingresso esponenti neofascisti'

Da iltempo.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La leader di una delle principali forze politiche ha commentato duramente l’ingresso di esponenti neofascisti alla Camera. Schlein ha definito inaccettabile che persone legate a movimenti di estrema destra entrino nelle aule del Parlamento, soprattutto se lo fanno per promuovere odio e discriminazione. La presa di posizione arriva in un momento di tensione politica e solleva ancora una volta il tema della presenza di esponenti di destra radicale nel cuore delle istituzioni italiane.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "E' inaccettabile l'ingresso di esponenti neofascisti nelle aule del Parlamento italiano specialmente se per presentare una campagna di odio e di discriminazione". Lo ha detto Elly Schlein a proposito della conferenza stampa sul tema della remigrazione con esponenti di Casa Pound in programma alla Camera giovedì. Capezzone sul poliziotto indagato a Milano: "Cosa avrebbe dovuto fare?" . 🔗 Leggi su Iltempo.it

camera schlein inaccettabile ingresso esponenti neofascisti

© Iltempo.it - Camera: Schlein, 'inaccettabile ingresso esponenti neofascisti'

Approfondimenti su Camera Schlein

**Camera: Pd, 'conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca'**

In Italia, la presenza di esponenti di gruppi neofascisti in luoghi istituzionali come la Camera dei deputati solleva questioni di sensibilità e rispetto delle norme democratiche.

Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: “Fontana impedisca conferenza neofascisti”

Nella sala stampa della Camera dei Deputati, si terrà la presentazione e la conferenza stampa per l’avvio della raccolta firme della proposta di legge sulla remigrazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Camera Schlein

Argomenti discussi: Non più consenso ma dissenso nel nuovo testo del ddl stupri proposto da Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo.

camera schlein inaccettabile ingressoCamera: Schlein, 'inaccettabile ingresso esponenti neofascisti'Roma, 28 gen (Adnkronos) - E' inaccettabile l'ingresso di esponenti neofascisti nelle aule del Parlamento italiano specialmente se per presentare una campagna di odio e di discriminazione. Lo ha ... iltempo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.