Camera | Schlein ' inaccettabile ingresso esponenti neofascisti'

La leader di una delle principali forze politiche ha commentato duramente l’ingresso di esponenti neofascisti alla Camera. Schlein ha definito inaccettabile che persone legate a movimenti di estrema destra entrino nelle aule del Parlamento, soprattutto se lo fanno per promuovere odio e discriminazione. La presa di posizione arriva in un momento di tensione politica e solleva ancora una volta il tema della presenza di esponenti di destra radicale nel cuore delle istituzioni italiane.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "E' inaccettabile l'ingresso di esponenti neofascisti nelle aule del Parlamento italiano specialmente se per presentare una campagna di odio e di discriminazione". Lo ha detto Elly Schlein a proposito della conferenza stampa sul tema della remigrazione con esponenti di Casa Pound in programma alla Camera giovedì.

