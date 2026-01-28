Calenda | Salvini non ha idee segue solo la convenienza – Il video

La polemica tra i due politici si accende ancora una volta. Calenda dice che Salvini non ha idee proprie, ma segue solo la convenienza. A Roma, in una dichiarazione pubblica, invita il leader della Lega a lasciare la scena politica, sottolineando che non vede alternative nel panorama attuale. La discussione continua a dividere le forze politiche italiane, mentre l’Italia aspetta risposte più chiare dal governo.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Secondo me Salvini dovrebbe solamente andarsene. Non c'è un'alternativa. Guardi, Salvini non è di estrema destra o di estrema sinistra o di estremo centro. Salvini è di ciò che gli conviene essere nel momento, il che è persino peggio, perché almeno quelli che hanno le convinzioni hanno qualcosa. Lui non ha neanche quello" così il leader di Azione Carlo Calenda.

