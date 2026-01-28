Calenda | Salvini non ha idee segue solo la convenienza – Il video

La polemica tra i due politici si accende ancora una volta. Calenda dice che Salvini non ha idee proprie, ma segue solo la convenienza. A Roma, in una dichiarazione pubblica, invita il leader della Lega a lasciare la scena politica, sottolineando che non vede alternative nel panorama attuale. La discussione continua a dividere le forze politiche italiane, mentre l’Italia aspetta risposte più chiare dal governo.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Secondo me Salvini dovrebbe solamente andarsene. Non c'è un'alternativa. Guardi, Salvini non è di estrema destra o di estrema sinistra o di estremo centro. Salvini è di ciò che gli conviene essere nel momento, il che è persino peggio, perché almeno quelli che hanno le convinzioni hanno qualcosa. Lui non ha neanche quello" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Nel dibattito sulla possibile vendita della Juventus, Salvini critica Elkann per i danni causati in Italia, mentre Calenda contestualizza il discorso sui valori.

Il leader del partito Azione, Carlo Calenda, ha rivolto parole nette al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, replicando a un intervento di quest'ultimo sull'Ucraina e sulla sua linea politica.

Nelle ore delle polemiche per il selfie del ministro Salvini con l'estremista di destra britannico Robinson, Calenda torna ad attaccare duramente il vicepremier leghista, invocandone le dimissioni.