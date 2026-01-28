Calenda | Ice in Italia? Sono come le Ss sovranisti dicano no a Trump almeno una volta – Il video

Il ministro Calenda non le manda a dire. In uno dei suoi ultimi interventi, ha definito gli agenti dell’Ice come le Ss, etichettandoli come delinquenti e assassini. Le sue parole sono arrivate mentre criticava la mancanza di competenza e preparazione tra gli uomini che si occupano di immigrazione e controllo alle frontiere. Calenda ha invitato anche i sovranisti a prendere posizione, chiedendo loro di mostrare almeno una volta un appoggio a Trump, per dimostrare coerenza. La polemica si infiamma, e il dibattito sulla gestione dell

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Per me gli agenti dell'Ice sono le Ss, sono delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro complicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano, e siccome abbiamo un governo sovranista che tiene alla dignità nazionale, facesse lo sforzo di dire no una volta a Trump: se lo fanno può essere che scoprano un mondo nuovo" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Ice Italia Calenda: agenti Ice sono come le SS, delinquenti, assassini Calenda attacca duramente gli agenti Ice, paragonandoli alle SS. Calenda: “Gli agenti dell’Ice sono come le SS, delinquenti, assassini” Si scaldano gli animi tra Carlo Calenda e le forze dell’immigrazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ice Italia Argomenti discussi: Milano-Cortina: Calenda, 'Ice non deve mettere piede in Italia'; Ice a Milano per le Olimpiadi, Beppe Sala: Mi auguro che non passino le frontiere italiane; Calenda a FI: Felice se potremo lavorare insieme. E attacca Salvini; Calenda ospite al convegno di Forza Italia in memoria di Berlusconi: Al referendum voteremo sì. Ice in Italia, Calenda: Assassini privi di training, sono come le Ss. Il governo dica no a TrumpParole durissime. Carlo Calenda paragona gli agenti dell’Ice alle SS, definendoli delinquenti e assassini, e chiede al governo italiano di dire almeno una volta no a Trump in nome della dignità nazi ... repubblica.it Calenda: Ice in Italia? Sono come le Ss, sovranisti dicano no a Trump almeno una volta – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 Per me gli agenti dell'Ice sono le Ss, sono delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro complicatissimo. Non li vorrei vedere ... open.online Azione di disturbo L’avvicinamento di Calenda a Forza Italia non solo è indigesto alla Lega e a Noi Moderati. Ma agita anche la minoranza azzurra. E divide il partito centrista x.com Carlo #Calenda lo “Scassator cortese”. Ora ci riprova col centrodestra Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø https://www.iltempo.it/tempodiosh/2026/01/27/news/osho-vignetta-oggi-carlo-calenda-centrodestra-antonio-tajani-forza-italia-martedi-27-g - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.