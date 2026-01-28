Calenda | Ice in Italia? Sono come le Ss sovranisti dicano no a Trump almeno una volta – Il video

Il ministro Calenda non le manda a dire. In uno dei suoi ultimi interventi, ha definito gli agenti dell’Ice come le Ss, etichettandoli come delinquenti e assassini. Le sue parole sono arrivate mentre criticava la mancanza di competenza e preparazione tra gli uomini che si occupano di immigrazione e controllo alle frontiere. Calenda ha invitato anche i sovranisti a prendere posizione, chiedendo loro di mostrare almeno una volta un appoggio a Trump, per dimostrare coerenza. La polemica si infiamma, e il dibattito sulla gestione dell

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Per me gli agenti dell'Ice sono le Ss, sono delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro complicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano, e siccome abbiamo un governo sovranista che tiene alla dignità nazionale, facesse lo sforzo di dire no una volta a Trump: se lo fanno può essere che scoprano un mondo nuovo" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

