Calde comode eccentriche ecco come rendono speciali gli outfit di ogni giorno

Questa mattina, nei locali di montagna, si sono riunite molte persone pronte a godersi il relax dopo una giornata sulle piste. Le chiacchiere e le risate riempiono gli ambienti, mentre le persone si scaldano con drink caldi e abiti eccentrici. È il momento di staccare dalla fatica della giornata e lasciarsi coccolare dalle cose semplici, come un buon sorriso e un outfit comodo ma stiloso.

Va bene divertirsi sulle piste durante la settimana bianca, ma il meglio, di solito, arriva al momento dell' après ski. Specialmente se si parla di outfit. In particolare sono le scarpe da montagna a catturare l'attenzione. Perché adesso sembrano essere protagoniste non solo sulla neve ma anche in città. Proprio così. Tutte quelle calzature tecniche pensate per tenere i piedi al caldo e all'asciutto sono state sdoganate anche nella vita di tutti i giorni. Stupisce il fatto che nessuno ci avesse pensato prima. Cosa c'è di meglio infatti che proteggere al massimo le proprie estremità da freddo e pioggia durante l'inverno? Ecco perché lo street style è pieno di look perfetti per la stagione con tanto di scarpe da montagna.

