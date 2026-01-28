Calciomercato Roma Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool | intanto c’è il via libera dei Friedkin
La Roma accelera sul mercato: Carrasco ha accettato l’offerta e si prepara a vestire la maglia giallorossa. Nel frattempo, torna di moda l’ipotesi Wolfe, con il Liverpool che fa sul serio. I Friedkin hanno dato il via libera alla trattativa, ora si aspetta solo l’ufficialità.
Calciomercato Roma: Wolfe nuovo nome per la fascia sinistra, Carrasco pista low cost per l’attacco.
La Roma si avvicina alla fase più intensa del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.
Calciomercato Roma, caccia al bomber: Zirkzee si complica, per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto
Carrasco vuole la Roma, Massara accelera. Sauer è l'alternativaIl belga spinge per liberarsi dall’Al-Shabab: è pronto a firmare. Per Wolfe costi alti: il Wolverhampton chiede 20 milioni ... corrieredellosport.it
Carrasco vuole la Roma: assist a Massara, cosa manca per chiudereLa linea del traguardo, però, rischia di essere ancora lontana. Manca il via libera dell'Al-Shabab per chiudere l'affare: gli arabi vogliono monetizzare la cessione del proprio capitano, mentre la ... fantacalcio.it
Calciomercato Roma: sondaggio per Summerville La Roma continua a valutare rinforzi sugli esterni offensivi. Secondo Fabrizio Romano, venerdì c’è stato un tentativo per Crysencio Summerville, ma il West Ham non intende privarsene in questa fase della - facebook.com facebook
Prima offerta della #Roma per #Wolfe: la situazione #ASRoma #Calciomercato x.com
