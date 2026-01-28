Calciomercato Roma Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool | intanto c’è il via libera dei Friedkin

La Roma accelera sul mercato: Carrasco ha accettato l’offerta e si prepara a vestire la maglia giallorossa. Nel frattempo, torna di moda l’ipotesi Wolfe, con il Liverpool che fa sul serio. I Friedkin hanno dato il via libera alla trattativa, ora si aspetta solo l’ufficialità.

