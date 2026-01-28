Calciomercato Roma Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool | intanto c’è il via libera dei Friedkin

Da calcionews24.com 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma accelera sul mercato: Carrasco ha accettato l’offerta e si prepara a vestire la maglia giallorossa. Nel frattempo, torna di moda l’ipotesi Wolfe, con il Liverpool che fa sul serio. I Friedkin hanno dato il via libera alla trattativa, ora si aspetta solo l’ufficialità.

Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano per il post Sommer Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma carrasco ha detto s236 intreccio wolfe col liverpool intanto c8217232 il via libera dei friedkin

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c’è il via libera dei Friedkin

Approfondimenti su Calciomercato Roma

Calciomercato Roma: Wolfe nuovo nome per la fascia sinistra, Carrasco pista low cost per l’attacco.

La Roma si avvicina alla fase più intensa del calciomercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.

Calciomercato Roma, caccia al bomber: Zirkzee si complica, per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Roma

Argomenti discussi: Roma, assalto a Carrasco: prima offerta all'Al-Shabab; La Roma non si ferma sul mercato: Carrasco e non solo, la lista di Massara; Roma Carrasco, proseguono i contatti con Al Shabab e agenti: le news di calciomercato; Calciomercato Roma, c’è l’offerta per Carrasco: la proposta del club.

calciomercato roma carrasco haCarrasco vuole la Roma, Massara accelera. Sauer è l'alternativaIl belga spinge per liberarsi dall’Al-Shabab: è pronto a firmare. Per Wolfe costi alti: il Wolverhampton chiede 20 milioni ... corrieredellosport.it

calciomercato roma carrasco haCarrasco vuole la Roma: assist a Massara, cosa manca per chiudereLa linea del traguardo, però, rischia di essere ancora lontana. Manca il via libera dell'Al-Shabab per chiudere l'affare: gli arabi vogliono monetizzare la cessione del proprio capitano, mentre la ... fantacalcio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.