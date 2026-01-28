Calciomercato Roma Carrasco ha detto sì | cosa manca per chiudere

La trattativa tra la Roma e Carrasco sta entrando nella fase finale. Il giocatore ha dato il suo assenso, ma manca ancora qualche dettaglio per ufficializzare il trasferimento. I tifosi aspettano con ansia, mentre la società lavora per chiudere tutto nel minor tempo possibile.

Calciomercato Roma. La corsa contro il tempo del mercato invernale entra nella sua fase decisiva, ma in casa Roma i lavori sono tutt’altro che conclusi. Al di là degli innesti già ufficializzati, la dirigenza giallorossa è consapevole di dover ancora intervenire per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa più completa e funzionale alle sue idee. In cima alla lista delle priorità c’è un esterno offensivo mancino che rientri perfettamente nei meccanismi del suo sistema di gioco. Calciomercato Roma: la Roma attende Carrasco. Il nome indicato direttamente dall’allenatore è quello di Yannick Carrasco, profilo di esperienza internazionale e con caratteristiche ritenute ideali per il ruolo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Napoli sta finalizzando l’acquisto di Alisson Santos, che ha già accettato l’offerta e si prepara a firmare un contratto fino al 2031.

La Roma accelera sul mercato: Carrasco ha accettato l’offerta e si prepara a vestire la maglia giallorossa.

Carrasco vuole la Roma, Massara accelera. Sauer è l'alternativaLa signora Noémie ha detto nuovamente sì. Quando suo marito, Yannick Ferreira Carrasco, nei giorni scorsi le ha prospettato la soluzione del trasferimento a Roma due anni e mezzo dopo la scelta di sal ... msn.com

Roma, Carrasco dice sì: ora serve il via libera dell’Al-ShababCarrasco ha detto sì alla Roma, disposto a tagliare l'ingaggio. L'Al-Shabab frena sulla formula di prestito. Trattativa ad un bivio. europacalcio.it

Calciomercato Roma: sondaggio per Summerville La Roma continua a valutare rinforzi sugli esterni offensivi. Secondo Fabrizio Romano, venerdì c’è stato un tentativo per Crysencio Summerville, ma il West Ham non intende privarsene in questa fase della facebook

Prima offerta della #Roma per #Wolfe: la situazione #ASRoma #Calciomercato x.com